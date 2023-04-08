Под Орлом гаишники строго поговорили с дорожниками

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические визиты-встречи.

В Ливенском районе Орловской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические визиты-встречи с сотрудниками организаций, ответственных за содержание автомобильных дорог. Об этом сообщается региональное Управление ГИБДД. В профилактическом мероприятии приняли участие работники дорожных служб ГУП «Дорожная служба». В УГИБДД отмечают, что подобные встречи проводятся полицейскими на регулярной основе. В данном случае они заострили внимание дорожников на соблюдении сроков устранения недостатков содержания автодорог, предусмотренных требованиями установленных ГОСТов, а также на соблюдение мер безопасности при производстве ремонта.

«В настоящее время надзорная деятельность ГИБДД заключается в выявлении недостатков в состоянии дорог и принятии мер по их устранению, что является основным механизмом предупреждения дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, — пояснили в УГИБДД. — Также в целях снижения уровня аварийности и усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП, с присутствующими сотрудниками проведена дополнительная профилактическая беседа, касающаяся выезда на встречную полосу, соблюдения скоростного режима, недопущения фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

Ранее областное Управление МВД сообщило, что за первые два месяца 2023 года на автодорогах региона было зарегистрировано 757 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 87 с пострадавшими, в результате которых девять человек погибли и 115 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 17 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 32. Отметим, что неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 52 ДТП, в результате которых шесть человек погибли, а 72 получили ранения различной степени тяжести.

ИА «Орелград»