Реклама на дорогах попала под запрет в Орле

8.4.2023 | 15:06 Закон и порядок, Новости

Новые поправки внесены в городские правила благоустройства.

В Орле начали действовать обновленные правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования. Это произошло после того, как депутаты горсовета одобрили внесение в документ поправок, предложенных мэром. В частности, в новой редакции изложен раздел о рекламных конструкциях. Согласно ему, например, в Орле не допускается установка и эксплуатация отдельно стоящих рекламных конструкций на территориях, занимаемых образовательными, спортивными и медицинскими учреждениями, объектами социального обслуживания населения, а также в границах земельных участков, на которых расположены индивидуальные или многоквартирные жилые дома.

Под запрет также попали рекламные конструкции, размещаемые на следующих зданиях и сооружениях: на объектах культурного наследия, а также на их территориях; на мостах, путепроводах, тоннелях и эстакадах; на всех стационарных ограждениях и на ограждениях газонов. Не допускается размещение рекламы в виде надписей, рисунков, нанесенных непосредственно на фасады зданий, на поверхность тротуаров, пешеходных дорожек, площадей и проезжей части автодорог.

Новые требования прописаны для крышных рекламных конструкций. Так, не допускается размещение более одной такой конструкции на зданиях и сооружениях, за исключением торговых комплексов, на зданиях и сооружениях высотой менее трех этажей. Что касается брандмауэров, медиафасадов, видеоэкранов и проекционных рекламных конструкций, то также не должно быть более одной такой конструкции на фасаде жилого дома. Кроме того, они не должны закрывать декоративные архитектурные элементы фасадов зданий и сооружений, оконные и витринные проемы, в том числе частично.

Поясним, что брандмауэр – это рекламная конструкция, размещаемая на стене и состоящая из каркаса со скрытым способом крепления, информационного поля, изготовленного из баннерной ткани, с внутренним или внешним подсветом. Медиафасад – это конструкция, размещаемая на стене здания и повторяющая ее форму, состоящая из каркаса, светопропускающего информационного поля с электронно-цифровой поверхностью площадью не менее 75 квадратных метров.

Видеоэкран – это рекламная конструкция, размещаемая на стене здания и состоящая из каркаса и информационного поля с электронно-цифровой поверхностью. Проекционная рекламная конструкция представляет собой проекционное оборудование и информационное поле на стене здания, на которое проецируется изображение. Кстати, в Орле разрешено использовать в рекламных целях и строительные сетки. Так называется временная рекламная конструкция, размещаемая на фасаде неэксплуатируемого, строящегося или реконструируемого объекта капитального строительства или на строительных лесах, установленных непосредственно на фасаде или вблизи него.

ИА «Орелград»

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