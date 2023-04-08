В Орле стартовали выборы лучшего библиотекаря

Заявки на участие в ежегодном городском конкурсе принимают в управлении культуры.

Администрация города Орла объявила о старте ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек». Прием заявок уже стартовал, сам конкурс продлится по 20 мая 2023 года. Проводится он в целях развития профессиональной и творческой инициативы, выявления и стимулирования талантливых, творческих работников муниципальных казенных библиотек, а также библиотек муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

Организатором выступает администрация города Орла в лице управления культуры. В конкурсе могут принимать участие: библиотекари муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла»; библиотекари муниципальных бюджетных учреждений культуры города Орла; библиотекари муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Орла.

Претенденты в срок до 30 апреля должны представить в городское управление культуры документы и материалы в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях. Специально созданная конкурсная комиссия в срок с 1 по 15 мая рассмотрит и оценит представленные материалы. Кстати, оцениваться они будут по балльной системе. По суммарному количеству баллов, набранных претендентами в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, будут определены три победителя.

Критерии оценки ранее были утверждены положением о ежегодном городском конкурсе «Лучший работник библиотек города Орла». Соответствующее постановление № 592 администрация областного центра приняла еще в 2017 году. Добавим, что по условиям конкурса решение комиссии оформляется протоколом и является основанием для вручения не только почетной грамоты администрации города Орла, но и выплаты муниципальной премии каждому победителю. Награждение пройдет на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского дня библиотек.

ИА «Орелград»