В Орловской области выделили 45 миллионов рублей на сертификаты для сирот

Орловские приставы и общественники обсудили защиту жилищных прав детей-сирот.

В Орле прошло заседание Общественного совета, действующего при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, участники мероприятия в числе прочих вопросов обсудили тему информирования детей-сирот о возможности получения выплаты на приобретение жилья за счет средств областного бюджета. Напомним, в 2022 году на региональном уровне была введена такая мера господдержки, как жилищный сертификат.

По данным областного департамента жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения, в бюджете региона на 2023 год для обеспечения жилищными сертификатами детей-сирот предусмотрено 45,6 миллиона рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2022 году.

«В результате обсуждения данного вопроса членами Общественного совета были выработаны конкретные предложения по информированию детей-сирот, в том числе в СМИ, о возможности получения жилищных сертификатов на получение жилья в Орловской области», — отметили в пресс-службе УФССП.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2023 года в Орловской области насчитывалось 1214 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были включены в список на обеспечение жильем. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2022 года таковых в регионе насчитывалось 1255 человек. По состоянию на 1 января 2023 года сиротам было предоставлено 217 жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, но стоит отметить, что 140 квартир были предоставлены в соответствии с решениями судов.

По данным областного детского омбудсмена, по жилищным сертификатам в прошлом году детям-сиротам были предоставлены 17 жилищных сертификатов на общую сумму 32,878 миллиона рублей. Все жилищные сертификаты были реализованы. Согласно информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения, в 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот в областном бюджете были предусмотрены средства в объеме 426,651 миллиона рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2021 годом.

ИА «Орелград»