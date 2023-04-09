Душегуба из Никуличей отправили в колонию и к психиатру

Принудительное наблюдение и лечение орловцу назначено в амбулаторных условиях.

Подробности рассмотрения уголовного дела об убийстве жителя деревни Никуличи сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Орловской области. Было установлено, что преступление местный житель совершил в октябре 2022 года. В тот день он пришел в гости к своему односельчанину. Они были не одни, в доме собралась целая компания, которая распивала спиртные напитки. В ходе застолья один из собутыльников уснул прямо на полу, а во сне с ним произошла физиологическая неприятность, из-за которой «от него стал исходить запах каловых масс».

Подсудимый разбудил его и потребовал, чтобы тот уходил домой. Слово за слово, дошло до конфликта. В результате подсудимый решил убить своего оппонента. Сначала он избивал лежавшего на полу собутыльника, нанося удары руками и ногами, а затем правой ногой, обутой в резиновый сапог, наступил на шею потерпевшего и сдавил ему горло, перекрыв доступ кислорода. В таком положении убийца удерживал свою жертву до тех пор, пока тот не перестал дышать.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично. Суду он пояснил, что нанес потерпевшему два удара кулаком в лицо и два-три удара правой ногой по ребрам, после чего их разнял еще один гость. Подсудимый заявил, что убивать потерпевшего не хотел и даже не помнит, наступал ли он ему на шею. Однако суд и следствие квалифицировали его действия по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

При этом суд исходил из того, что подсудимый совершил осознанные действия, направленные на причинение смерти потерпевшему. Доводы защиты и самого подсудимого об отсутствии у него умысла на убийство, а также о необходимости переквалификации содеянного, суд отверг, как несостоятельные. Мужчина был признан виновным в совершении убийства и получил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»