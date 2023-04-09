КСП объяснила, как улучшить контрактную систему

Список предложений аудиторы направили городским властям.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла представила результаты масштабного аудита, который затронул бюджетные учреждения и предприятия. В рамках мероприятия были проанализированы муниципальные закупки, в результате аудиторы вскрыли почти четыре сотни нарушений. КСП отметила, что эффективность механизма закупок оставляет желать лучшего, так как многие контракты заключаются с единственным поставщиком. А при таком подходе сэкономить казенные средства невозможно, ведь контракт заключается по строго установленной цене. При проведении аукциона, например, участники в битве за контракт перебивают цену друг друга.

По итогам проверки КСП указала не только на нарушения, но и составила список предложений по совершенствованию контрактной системы, а также конкретные меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки. Прежде всего, аудиторы напоминают заказчикам о необходимости при организации закупок строго руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ. Также аудиторы призывают при установлении начальной максимальной цены контракта (НМЦК) направлять потенциальным поставщикам запросы на предоставление ценовой информации с подробным описанием объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги и другое. КСП рекомендует направлять такие запросы не менее чем пяти поставщикам, обладающим соответствующим опытом. Кроме того, можно использовать ценовую информацию из реестра контрактов, но только тех, по которым не взыскивались неустойки, штрафы и пени в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

КСП предлагает в интересах муниципального образования «Город Орел» при осуществлении закупок и заключении муниципальных контрактов предусматривать максимально возможные размеры обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств. Кроме того, аудиторы призывают усилить контроль за приемкой и экспертизой результатов контрактов и за своевременным предъявлением штрафных санкций в случае ненадлежащего исполнения поставщиком условий контракта.

Необходимо, по мнению КСП, повышать уровень исполнительской дисциплины и уровень внутреннего контроля за соблюдением сроков размещения в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством о контрактной системе; за соблюдением условий заключенных контрактов, в том числе сроков оплаты; усилить ведомственный контроль в отношении подведомственных заказчиков на всех этапах осуществления закупок. Как уже писал «Орелград», основными причинами выявленных нарушений в КСП назвали формальное отношение заказчиков к планированию закупок и несоблюдение ответственными должностными лицами положений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.

ИА «Орелград»