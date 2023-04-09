С орловца потребовали налоги восьмилетней давности

Орловский суд рассмотрел иск налоговой службы к давнему должнику.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел заявление налоговой службы о взыскании задолженности по налогам, которая возникла достаточно много лет назад. Как уточнили в пресс-службе суда, это было гражданское дело по административному исковому заявлению Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области к местному жителю. Последний являлся плательщиком транспортного и имущественного налога и состоял на учете в налоговой инспекции по месту жительства.

Однако в свое время налоги он не платил. В результате налоговики направили ему уведомление о наличии задолженности со сроком оплаты до 1 декабря 2016 года. Затем, все в том же 2016 году, ему почте было направлено требование с необходимостью погасить задолженность по налогам до 12 мая 2017 года, которое мужчина тоже так и не исполнил. Только сейчас дело дошло до суда, причем налоговая инспекция просила восстановить срок для взыскания задолженности по налогам за 2015 год.

Суд указал, что по закону налоговый орган вправе подать заявление о взыскании задолженности не позднее 1 июля года, на 1 января которого истекло три года со срока исполнения требования об уплате. Второе условие — сумма задолженности, подлежащая взысканию в соответствии с данным пунктом, не превышает 10 тысяч рублей. Словом, законодатель связывает исчисление срока для обращения в суд с требованиями о взыскании налогов со сроком истечения срока исполнения налогового требования.

В данном случае суд установил, что данный срок истек еще 1 июля 2021 года в соответствии с новой редакцией статьи 48 Налогового кодекса РФ. Суд не нашел оснований для признания каких-либо причин пропуска срока для подачи заявления уважительными и поэтому полностью отказал налоговикам в удовлетворении заявленных требований. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»