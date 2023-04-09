Суд не позволил чиновникам отнять землю у орловчанки

Странное дело о спорной земельной доле изучил суд под Орлом.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области отказал администрации одного из сельских поселений в иске о признании права собственности на невостребованную земельную долю. Подробности процесса сообщила пресс-служба суда. Ответчицей выступила жительница Орловской области, к которой у чиновников возникли претензии. Из иска следовало, что земельная доля, которая должна принадлежать женщине, является невостребованной.

Чиновники сослались на нормы Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которым земельные доли могут признаваться невостребованными. Они объяснили, что публиковали соответствующее извещение в средствах массовой информации и на информационных щитах, расположенных на территории сельского поселения. Поскольку возражений не поступило, а общее собрание участников долевой собственности не состоялось из-за отсутствия кворума, администрация утвердила список собственников невостребованных земельных долей.

В этот список вошла и земельная доля ответчицы. Чиновники заявили, что раз она до настоящего времени не распорядилась данной долей, то земля является невостребованной. Суд также указал на нормы вышеупомянутого ФЗ. Согласно статье 12.1 этого закона, невостребованной может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал ее в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с законом, не могут быть признаны невостребованными.

В данном случае, как следует из Единого государственного реестра недвижимости, было установлено, что ответчица еще 31 декабря 2004 года зарегистрировала свое право в отношении спорной земельной доли в установленном законом порядке. Кроме того, якобы невостребованный участок находился в аренде в период с 31 декабря 2004 года по 11 ноября 2023 года. Учитывая это, суд указал, что правовых оснований для признания данной земельной доли невостребованной и признании за администрацией сельского поселения права собственности на нее не имеется. Чиновникам было отказано в удовлетворении иска. Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»