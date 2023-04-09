Торговлю западной колбасой пресекли в Орле

Незаконную торговлю подсанкционной продукцией нашли в Интернете.

В Орловской области по требованию транспортной прокуратуры суд признал информацию, размещенную в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории РФ. Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, в ходе мониторинга Сети был выявлен ряд сайтов с предложениями о реализации молочной и мясной продукции, ввоз которой на территорию Российской Федерации запрещен.

Поясним, что на сайтах к продаже предлагалось мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, колбасы и аналогичные продукты из мяса и мясных субпродуктов, а также сыры иностранного производства. По мотивам мониторинга транспортная прокуратура подала шесть однотипных исков, поставив вопрос о блокировании доступа к сомнительным сайтам. В иске надзорное ведомство напомнило об указе президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Согласно ему ввезенные на территорию России сельскохозяйственная продукция и продовольствие, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении россиян, подлежат уничтожению.

«Исходя из системной совокупности приведенных правовых реализация выявленной мясной и молочной продукции (сыры), заведомо приобретенной соответствующими субъектами не для личного пользования, на территории Российской Федерации недопустима, то есть оборот данных товаров как объектов гражданских правоотношений, запрещен», — такова позиция надзорного ведомства.

В свою очередь, как следует из содержания страниц сайтов, фактическая реализация «санкционной» продукции, подлежащей уничтожению, осуществляется любому пользователю на территории России. Материалы прокурорской проверки рассмотрел Железнодорожный суд города Орла. Исковые заявления были удовлетворены в полном объеме, решениями суда доступ к страницам перечисленных в исках сайтов был ограничен.

ИА «Орелград»