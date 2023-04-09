В Орле сразятся духовые оркестры из разных стран

9.4.2023 | 11:03 Культура, Новости

Объявлены условия участия в международном музыкальном форуме.

Фото Ирины Кошкиной

Администрация города Орла обнародовала условия участия в открытом международном фестивале духовых оркестров «Фанфары побед». Он будет посвящен 80-летию со дня освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Форум проводится в целях содействия патриотическому воспитанию молодежи, популяризации и развитию духовой и инструментальной музыки. Он пройдет с 4 по 6 августа 2023 года. Организатором выступит администрация города Орла в лице управления культуры и МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург».

В фестивале могут принять участие духовые оркестры (детские, студенческие, муниципальные, любительские и профессиональные) из всех регионов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Выступать они могут вместе с артистическими группами — мажоретками. Заявки на участие в конкурсе в центре «Металлург» будут принимать с 1 мая по 1 июня 2023 года. Рассмотрение анкет и прилагаемых к ним документов на соответствие условиям проведения фестиваля будет завершено до 20 июня. Тем, кто пройдет отбор, организаторы направят официальный вызов-приглашение. Фестивальная программа, как следует из положения, должна не только соответствовать жанру коллектива, но и отражать тематическую направленность фестиваля, а также способствовать раскрытию исполнительских возможностей оркестра, мастерства отдельных групп и музыкантов-солистов и артистических групп.

Порядок выступления участников фестиваля будет определен по жеребьевке, которую центр «Металлург» проведет в день открытия за час до начала выступлений. Кстати, программа каждого коллектива на открытии фестиваля не должна превышать 15 минут, то есть каждый оркестр успеет сыграть 2-3 произведения. Для исполнения в Большом сводном оркестре участникам фестиваля необходимо подготовить выступление по следующим произведениям: Государственный Гимн Российской Федерации, «Славься», «День Победы» и «Песня об Орле». Партитуры для исполнения произведений Большим сводным оркестром будут высланы участникам заранее. Все коллективы должны выступать со своими инструментами. Каждый из них получит диплом и памятные призы.

ИА «Орелград»

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