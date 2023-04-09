В Орловской области нашли 1500 банкротов

Налоговики рассказали о должниках в процедуре банкротства.

В Орловской области по состоянию на 1 марта текущего года в процедурах банкротства находится 1491 должник. Такие данные предоставила пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве напомнили, что заявить о своем банкротстве может гражданин, совокупная задолженность которого составляет не менее чем 500 тысяч рублей. Кроме того, финансовые обязательства по оплате долгов не должны быть исполнены в течение трех месяцев с даты истечения срока их оплаты.

«Обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом может сам должник, конкурсный кредитор (лицо, которому банкрот не выплатил долг, в том числе по требованиям о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей) и уполномоченный орган (это орган представляющий интересы государственных органов, на сегодняшний день эта роль отведена ФНС России), — рассказали в областной налоговой службе. — Дело о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, рассматривается арбитражным судом по его месту жительства».

Также налоговики рассказали о том, как получить рассрочку при угрозе банкротства. По их мнению, данная процедура стала проще, поскольку не так давно была утверждена новая методика определения угрозы банкротства плательщика в случае единовременной уплаты сумм налогов. Принятые изменения упрощают получение рассрочки или отсрочки по уплате налогов. Данная мера поддержки предоставляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Ранее действующая версия методики предусматривала расчет критериев только с использованием годовой бухгалтерской отчетности и комплекта первичных документов, представляемых заинтересованным лицом, — пояснили в налоговой службе. — Теперь основания для рассрочки можно подтвердить с помощью двух альтернативных методов: стандартного и углубленного. По стандартному методу основания для рассрочки проверяются по имеющимся у налогового органа сведениям. Для субъектов малого и среднего предпринимательства действует упрощенная формула, учитывающая размер долга и сумму уплаченных налогов».

При доначислениях по выездной проверке учитывается длительность проверяемого периода и пропорционально увеличивается срок рассрочки по доначисленным суммам. Если основания для рассрочки не подтвердились по стандартному методу, то их можно подтвердить с использованием углубленного метода. Однако для этого придется раскрыть сведения о своей деятельности.

«Обеспечение исполнения обязательств по рассрочке можно предоставить в течение месяца после ее получения. В качестве обеспечения может быть принят залог ликвидного имущества, поручительство платежеспособного лица, банковская гарантия». – уточнили в Управлении ФНС.

ИА «Орелград»