Облсуд рассмотрел дело о лишении памятников в Орле их статуса

«Объекты культурного наследия» признаны простыми зданиями.

Орловский областной суд рассмотрел спор общественников города Орла с областным управлением по государственной охране объектов культурного наследия. Активисты просили суд признать незаконным и недействительным решение управления. Иск касался сразу нескольких зданий в Орле, которые в народе принято называть домами-памятниками. Детали процесса раскрыла пресс-служба областного суда.

Сообщается, что в период с 2016 по 2022 годы в перечень выявленных объектов культурного наследия включены следующие здания, расположенные в Орле по адресам: ул. Васильевская, д. 26; ул. Энгельса, д. 13; ул. Энгельса, д. 46а; ул. Коммуны, д. 19; ул. Левый берег Оки, д. 65; ул. 1-я Пушкарная, д. 14; ул. 7 Ноября, д. 16; пер. Воскресенский, д. 7. Однако в июле 2022 года управление издало приказ, в соответствии с которым указанные здания были исключены из перечня выявленных объектов культурного наследия.

При этом чиновники сослались на государственную историко-культурную экспертизу, выполненной аттестованным Министерством культуры РФ экспертом. Последний установил, что указанные объекты не обладают историко-культурной ценностью. На основании данного вывода чиновники решили, что их включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия не обосновано. Общественники, выступившие в роли истцов, говорили о нарушениях, допущенных при издании самого приказа, а также указывали на необъективность и неполноту проведенной государственной историко-культурной экспертизы.

«В ходе рассмотрения дела судом выслушаны пояснения эксперта, проводившего государственную историко-культурную экспертизу, который подтвердил выводы своего исследования, отметив в частности, что в ХХ веке спорные здания были реконструированы и значительно утратили свой первоначальный облик, — сообщает пресс-служба Орловского облсуда. — Исследовав представленные сторонами доказательства и установив, что государственная историко-культурная экспертиза выполнена с соблюдением требований действующего законодательства, суд пришел к выводу о законности оспариваемого приказа управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области».

Однако нарушение правил введения названного приказа в действие все-таки было установлено судом. В документе было написано, что он вступает в силу не с момента его официального опубликования, а с момента подписания. В данной части спорный приказ признан недействующим. Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»