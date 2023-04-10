Орловцам предложили побороться за награды Минтруда

Объявлен региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области известил жителей региона о старте регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Он проводится ежегодно с 2000 года. Его главная цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.

«Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни», — говорит начальник отдела управления труда и занятости Орловской области Наталья Манчиева.

Принять участие в конкурсе могут только организации, зарегистрированные в РФ, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

В этом году организаторы предусмотрели 17 различных номинаций, которые были определены в соответствии с приоритетными задачами социальной политики на 2023 год. Отметим, что конкурс проводит Минтруд России. Награды для организаций производственной и непроизводственной сферы положены по таким номинациям, как: «За создание и развитие рабочих мест»; «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»; «За развитие кадрового потенциала»; «За формирование здорового образа жизни»; «За развитие социального партнерства»; «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями»; «За трудоустройство инвалидов»; «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей» и др.

Как пояснили в областном департаменте, конкурс проводится в два этапа — на региональном и федеральном уровнях. Участие организаций в региональном этапе осуществляется как на основе самовыдвижения, так и по представлению объединений работодателей, объединений организаций профсоюзов. Организация вправе подавать заявку на участие в региональном этапе по одной, нескольким или даже по всем номинациям, но заявки по каждой из них придется подавать отдельно. Принимать заявки на участие в региональном этапе будут до 1 мая 2023 года. Победителям в каждой номинации вручат дипломы. Затем региональные победители направят в Минтруд России презентационные материалы своих корпоративных практик и программ «для организации распространения положительного опыта в информационных ресурсах».

ИА «Орелград»