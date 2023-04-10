Орловские дети получили долги по алиментам на 78 миллионов

Сумма взысканных алиментов почти на пятую часть превысила прошлогодний уровень.

В Орловской области по итогам работы за первый квартал 2023 года в пользу несовершеннолетних детей с нерадивых родителей судебными приставами было взыскано свыше 78 миллионов рублей задолженности по алиментам. Это на 11 миллионов рублей, или на 17 процентов больше, чем было взыскано за аналогичный период прошлого года. Такие статистические сведения предоставила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве добавили, что на днях сотрудники службы провели личный прием жителей региона. Он касался вопросов взыскания алиментов. Отвечали приставы и на другие вопросы орловцев по иным категориям исполнительных производств, затрагивающих интересы детей. Прием проводился во всех подразделениях ведомства, а также на базе Семейного многофункционального центра в Орле. В ходе мероприятия все граждане, которые пришли на прием, получили адресную квалифицированную помощь судебных приставов, заверили в ведомстве.

Ранее приставы отмечали, что в Орловской области сохраняется тенденция увеличения взысканной суммы алиментов. Так, на содержание детей за 2022 год в целом было взыскано 326,397 миллиона рублей задолженности по алиментам, или на 41,4 процента больше, чем за 2021 год, когда было взыскано 230,756 миллиона рублей. Как говорят в ведомстве, исполнительные производства о взыскании алиментов носят так называемый длящийся характер.

«Алименты — это периодические платежи, которые должник должен осуществлять ежемесячно (как правило, до достижения ребенком совершеннолетия), — говорят в службе судебных приставов. — Благодаря системной организации работы на протяжении ряда лет в Орловской области последовательно снижается остаток исполнительных производств о взыскании алиментов».

По итогам 2022 года этот остаток составлял 4279 производств, что было на 156 исполнительных производств, или на 3,5 процента меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»