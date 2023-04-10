Орловские гаишники пополнили список плохих дорог

Недостатки и дефекты дорожного покрытия всплыли при проведении проверок.

В Орловской области список плохих дорог пополнился новыми объектами после того, как сотрудники Госавтоинспекции провели плановые выездные обследования автомобильных дорог на территории их обслуживания. Так, в Ливенском районе такое обследование провели государственный инспектор дорожного надзора лейтенант полиции Евгения Внукова и ее коллеги. Они осмотрели автодороги Орел – Ливны — Тамбов (со 130 км по 122 км) и Ливны — Евланово — Долгое – Росстани – Коротыш, сделав необходимые замеры.

«В результате обследования выявлены существенные недостатки улично-дорожной сети в виде отсутствия горизонтальной дорожной разметки, выбоин, просадок, проломов, значительно превышающих предельные размеры отдельных дефектов, установленные ГОСТ, — сообщили в региональном Управлении ГИБДД. — Также отсутствуют дорожные знаки различных групп, наличие которых предусмотрено проектами организации дорожного движения на данные автодороги, установлено отсутствие километровых столбиков по всей протяженности данной автодороги».

Информация по выявленным недостаткам уже направлена в органы прокуратуры, а также в адрес собственников дорог и обслуживающих организаций. Аналогичное обследование провели и сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Залегощенскому району. В частности, они уже повторно осмотрели дорогу регионального значения Орел-Ефремов. В результате был выявлен ряд недостатков: на нескольких участках покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадки, колейности и занижения обочины. Также инспекторы обратили внимание на отсутствие дорожной горизонтальной разметки.

«Причинами и условиями, способствующими нарушению законодательства, является ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию автомобильной дороги, — считают в УГИБДД. — По данному факту вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и устранении выявленных недостатков собственнику автомобильной дороги».

Отметим, что подобные обследования в регионе проводятся на постоянной основе. Они направлены на снижение аварийности, а также выявление и пресечение фактов нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения со стороны владельцев автомобильных дорог и лиц, ответственных за их эксплуатацию. Кстати, сотрудники Госавтоинспекции проводят выездные обследования по надзору за содержанием улично-дорожной сети с использованием технических средств, выданных им в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

ИА «Орелград»