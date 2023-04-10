Приговор в отношении орловского «альфонса» признан законным

Жителя Орловской области признали виновным в выманивании у девушек крупных сумм.

Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила без изменения апелляционное определение Орловского областного суда и приговор Северного районного суда города Орла. Суд кассационной инстанции пришел к выводу о справедливости назначенного наказания и правильности квалификации преступлений 30-летнего жителя Глазуновского района, который, как установили суды уже трех инстанций, мошенническим путем похитил у трех девушек более 700 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда, кассационная жалоба осужденного была отклонена. Тем самым законным и справедливым признан обвинительный приговор, вынесенный Северным райсудом по обвинению в совершении трех эпизодов преступной деятельности, предусмотренной статьей 159 УК РФ. 30-летний «альфонс» из Орловской области был приговорен тогда к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Из материалов уголовного дела следовало, что подсудимый с 2019 по 2021 годы совершал мошеннические действия в отношении трех молодых девушек, с которыми поочередно знакомился на сайте знакомств, а после состоял в личных любовных отношениях, — уточнили в пресс-службе райсуда. — Мужчина, злоупотребляя доверием потерпевших, под разными предлогами, обещая позднее вернуть все и жениться, получал от девушек денежные средства и ювелирные украшения, некоторым даже приходилось оформлять кредиты, чтобы дать в долг своему возлюбленному. Мужчина не намеревался возвращать денежные средства, а похитил их и распорядился ими по своему усмотрению».

Ущерб, который удалось доказать в ходе следствия и суда, превысил 700 тысяч рублей. Подсудимый в судебном заседании свою вину по одному эпизоду признал полностью, а по двум другим не согласился с квалификацией его действий. Тем не менее, в двух случаях его признали виновным в крупном мошенничестве, в третьем случае – в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Не согласившись с назначенным наказанием и квалификацией своих действий по двум эпизодам, осужденный дважды обжаловал приговор Северного районного суда. Сначала он сделал это в апелляционном порядке, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашла оснований для удовлетворения его жалобы. А затем то же самое сделала кассационная инстанция, которая признала решения нижестоящих судов законными и справедливыми, отклонив жалобу осужденного.

ИА «Орелград»