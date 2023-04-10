Школу в деревне Жилина будет строить компания из Химок

10.4.2023 | 9:05 Новости, Строительство

Контракт заключен, сообщили в  КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Разработкой проектной документации (с прохождением государственной экспертизы) и выполнением строительно-монтажных работ займется ООО «АС Монтаж».  Школа на 1225 учащихся  в деревне Жилина должна быть готова к концу 2024 года. Цена — 1 182 113 498 рублей. Предусмотрено 30% аванса.

Примечательно, что на открытый конкурс заявилось ООО «Авилон», показавшее себя с хорошей стороны при выполнении ряда госконтрактов в Орловской области, однако по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям.

По данным kartoteka.ru,  ООО «АС Монтаж» зарегистрировано в Химках в 2016 году. Уставный капитал – 3,5 млн рублей. Это малое предприятие с численность сотрудников 25 человек. Генеральный директор – Елена Лукьянчикова. Учредитель – Дмитрий Чуркин. На сайте компании в разделе «объекты»: реконструкция общежития Тульского подразделения Московского УЦПК, Крутицкой набережной, эскалаторной галереи на Воробьевых Горах.

ИА «Орелград»

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