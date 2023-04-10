В Орле дачные автобусы запустят 22 апреля

10.4.2023 | 11:42 ЖКХ, Новости

Старт начала сезона дачных маршрутов в областном центре состоится уже через две недели.

Они будут курсировать в садовые кварталы в течение полугода, уточняет в соцсетях председатель Горсовета Василий Новиков.
Всего в период с 22 апреля по 22 октября в Орле будут работать три дачных маршрута: №20Д «Сквер им. Ермолова — Карачевские дачи», №61 «Ул. 1-я Посадская — озеро «Светлая жизнь» и №65 «Ул. 1-я Посадская — дачный массив поселка «Гать».

К настоящему моменту все необходимые конкурсные процедуры по дачным маршрутам завешены, перевозчики определены. Уточняется, что они будут курсировать по расписанию 2022 года.

ИА «Орелград»

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