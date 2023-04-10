В Орле пустят два ночных маршрута 

График движения ориентирован на время прибытия поездов.

По информации мэрии Орла, с понедельника, 10 апреля, в областном центре начнут курсировать городские ночные маршруты. Это №1H «909 квартал — санаторий «Лесной» и №2Н «Микрорайон Зареченский — санаторий «Лесной».

Маршрут №1Н будет отправляться от санатория «Лесной» в 22:10 и 00:06 и двигаться через мост Дружбы до 909 квартала. Маршрутка из 909 квартала будет отправляться в 23:02 и 0:58. Уточняется что по пути в 909 квартал автобус заезжает на железнодорожный вокзал в 22:30 и 0:26, по пути на санаторий «Лесной» в 23:32 и 01:28.

Отметим, что график движения маршрута подстроен под прибытие поездов «Анапа-Москва» в 23:22, «Москва — Белгород» в 00:54 и «Москва-Белгород» в 01:32.

Еще один ночной маршрут №2Н будет курсировать через улицы 1-ю Посадскую, Октябрьскую и Герцена. Отправление от санатория «Лесной» в 23:32 и 01:37, от улицы Емлютина в 00:28 и 02:33. Автобус по пути на Емлютина будет заезжать на железнодорожный вокзал в 23:52 и 01:57, по пути на санаторий «Лесной» в 01:03 и 03:08.

Время приезда ночного маршрута ориентировано на прибытие поездов «Курск-Москва» в 23:45, «Москва-Белгород» в 00:54 и «Белгород-Москва» в 02:19.

ИА «Орелград»