В Орловской области до Пасхи приведут в порядок кладбища

В рамках экологического двухмесячника в Орловской области планируют привести в порядок общественные территории.

По словам губернатора Андрея Клычкова, важно распланировать работу так, чтобы к православным и майским праздниками очистить от мусора в первую очередь территории, которые будут массово посещать орловцы в ближайшие дни.

«К Пасхе необходимо провести уборку всех кладбищ, а ко Дню Победы — облагородить все мемориалы и братские захоронения. Региональному оператору «Зеленой роще» отдельное поручение – привести в порядок контейнерные площадки, — цитирует главу региона пресс-служба.

Добавим, что экологический двухмесячник в Орловской области продлится с 3 апреля по 1 июня. За это время в регионе рассчитывают привести в порядок общественные и ведомственные территории, особо охраняемые природные зоны, места отдыха населения, водоохранные зоны, а также парки и скверы.

Планируется ликвидировать не менее 140 несанкционированных свалок и вывести более 1 000 тонн мусора. Также в рамках весеннего озеленения высадят не менее тысячи деревьев.

Участниками масштабной экологической акции станут не менее 200 тысяч человек. Общий областной экологический субботник назначен на 22 апреля.

ИА «Орелград»