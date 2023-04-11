Бизнес-омбудсмен помог нарушителю избежать штрафа

Индивидуальный предприниматель нарушил нормы безопасности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области помог местному бизнесмену избежать назначения наказания в виде штрафа. Об этом сообщает аппарат правозащитника. За помощью к уполномоченному обратился индивидуальный предприниматель из Ливенского района. Он попросил оказать ему содействие в защите прав и законных интересов. Дело в том, что ранее не него было заведен административный материал по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Заведен он был отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ливны и Ливенскому району Главного Управления МЧС России по Орловской области (ОНД и ПР).

«Как выяснилось в ходе рассмотрения обращения, индивидуальный предприниматель допустил нарушение требований пожарной безопасности, — сообщает аппарат бизнес-омбудсмена. — Санкцией указанной статьи на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа до 30 тысяч рублей».

Уполномоченный изучил документы, фигурирующие в деле, и пришел к выводу о том, что предпринимателя в данном случае штрафом можно и не наказывать. По его мнению, достаточно будет и административного наказания в виде предупреждения. Мотивируя свое предложение, правозащитник указал на то, что предприниматель является субъектом МСП, то есть представителем малого и среднего бизнеса.

Кроме того, бизнес-омбудсмен указал на тот факт, что административное правонарушение было совершено «фигурантом» впервые, причем оно не повлекло за собой причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. По итогам рассмотрения административного дела, главным государственным инспектором ОНД и ПР по городу Ливны и Ливенскому району предпринимателю было назначено административное наказание в виде предупреждения.

ИА «Орелград»