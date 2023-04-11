Клычков «накинул» Орлу ещё 300 миллионов

11.4.2023 | 12:56 ЖКХ, Новости

На такую сумму увеличен межбюджетный трансферт.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Средства выделяются по программе «Формирование современной городской среды на территории Орловской области». Внесены изменения в постановление от 10 марта текущего года, где речь шла только о 94 миллионах 440 тысячах рублей. Сумма увеличилась ровно на 300 миллионов.

Ранее Андрей Клычков пояснял, что эту сумму выделил федеральный бюджет. Деньги предназначаются для ремонта дворовых территорий. Причём не «тотального», когда в полный порядок приводится именно весь двор, а «выборочного», так называемым «кустовым методом» — на отдельных участках.

Среди планируемых работ упоминались: строительство детских и спортивных площадок, подъездов и парковок, озеленительные работы, а также создание малых архитектурных форм.

ИА «Орелград»

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