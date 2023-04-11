На улице Комсомольской в Орле создадут 50 новых машиномест

Также появятся велодорожки, совмещенные с пешеходной зоной.

Накануне, 10 апреля, мэр Орла Юрий Парахин осмотрел ремонтируемые дороги. В центре внимания оказались улицы Комсомольская и Космонавтов обновление которых идет по дорожному нацпроекту.

Мэр отметил, что объекты масштабные, много примыканий, изменение габаритов проезжей части, поэтому контролировать нужно каждый этап — быть на объекте вместе с подрядчиком.

Он сообщил, что вдоль улицы Комсомольской появится не менее 40-50 новых машиномест. На обоих объектах — велодорожки совмещенные с пешеходной зоной.

«Ремонт ул. Космонавтов планируем завершить к концу июня, а не июля, как предписывает контракт. Надеемся, что погода позволит», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Также он обратил внимание на смет, оставшийся после зимнего сезона. Центральные улицы в большинстве своем чистые, но по второстепенным еще очень много работы.

ИА «Орелград»