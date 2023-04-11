В медучреждении Орла задержали хулигана

Ранее судимый мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области сообщила об инциденте, который произошел в одном из учреждений здравоохранения на территории Заводского района города Орла. Там был задержан хулиган. Сотрудники медучреждения сами вызвали наряд вневедомственной охраны, нажав на тревожную кнопку. Когда наряд прибыл на место, медики рассказали, что один из посетителей ведет себя агрессивно по отношению к другим посетителям и персоналу.

«Он употреблял в адрес окружающих нецензурные выражения, не реагировал на требования прекратить дебош, — добавили в Управлении Росгвардии. — Правоохранители задержали 53-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для проведения разбирательства. Как выяснилось, ранее орловец неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за различные нарушения законодательства».

Причины и мотивы, побудившие великовозрастного хулигана устроить дебош, выясняются.

Нескольким днями ранее орловские росгвардейцы пресекли попытку хищения товаров из сетевого супермаркета, расположенного на Наугорском шоссе в Орле. Сообщается, то сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, который «умышленно не оплатил содержимое покупательской корзины на кассе». Подозреваемым в хищении товаров оказался 35-летний уроженец города Орла. Для уточнения обстоятельств инцидента злоумышленника также доставили в отдел полиции.

Тем временем, Управление Росгвардии обнародовало «оружейную сводку» за прошедшую неделю. Согласно ей, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы приняли от граждан и юридических лиц более 200 заявлений на оказание различных государственных услуг в сфере оборота оружия и боеприпасов. Также в течение семи дней правоохранители рассмотрели свыше 289 ранее поданных заявлений, выдали около 190 лицензий и разрешений.

«В плановом порядке силовики провели 34 проверки владельцев оружия, по результатам которых составили 13 протоколов об административных правонарушениях, изъяли пять единиц оружия, аннулировали четыре лицензии и разрешения, — добавили в пресс-службе силового ведомства. — Фактов хищений и утрат оружия зарегистрировано не было».

ИА «Орелград»