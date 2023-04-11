В Орле «Новая Ботаника» останется без дополнительного выезда

Об этом сообщил мэр.

Юрий Парахин, комментируя записи к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова, сообщил: «Мы не спроектируем его там, пытались». Никаких других подробностей мэр горожанам не рассказал.

Данная тема является для этого микрорайона «больной мозолью». Хотя «Новая Ботаника» становится всё многолюднее, всё транспортное сообщение с городом проходит через единственную дорогу (она проходит через Пищевой и Маслозаводской переулки).

Эти улицы явно не рассчитаны на такое активное использование. Кроме того, передвижение по Маслозаводскому затрудняет пересечение с железной дорогой, а также дополнительная нагрузка в виде автомобилей, следующих через Орёл транзитом (в Брянскую область и из неё).

В 2017 году тогдашний замглавы администрации Орла Александр Муромский, встречаясь с жителями района, заявил: «Снять остроту проблемы поможет ремонт дороги в переулке Пищевой, надо расширить его проезжую часть. Дополнительная полоса разгрузит транспортное движение. Этим вопросом занимается МКУ «УКХ г. Орла»». После этоьго переулок действительно не только отремонтировали, но и расширили (в 2021 году).

ИА «Орелград»