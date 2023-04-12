Более 20 тысяч орловцев получили смски о долгах

Смс-рассылку о задолженности осуществляет областная налоговая служба.

В Орловской области на сегодняшний день уже свыше 21 тысячи налогоплательщиков подписали на смс-рассылку о налоговой задолженности. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. По состоянию на 1 марта 2023 года, на рассылку сообщений о наличии задолженности по налогам подписались почти 19,5 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 1,6 тысячи организаций. Для сравнения по состоянию на 1 марта 2022 года к данной услуге было подключено всего лишь 394 подписчика.

«Напомним, для того чтобы оформить подписку на информирование о задолженности, нужно дать свое согласие, — пояснили в областной налоговой службе. — Сделать это можно лично обратившись в налоговый орган, через представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи. Подать согласие можно в независимости от наличия у налогоплательщика задолженности на текущую дату».

Отметим, что налоговики нечасто тревожат подписчиков сообщениями о долгах. Налоговая служба напоминает о задолженности раз в квартал, отправляя сообщение либо на телефон подписчика, либо на его электронный адрес. Если задолженности нет, то сообщения не направляются. Таким образом, как говорят в налоговой службе, подписчик получает возможность контролировать актуальное состояние расчетов с бюджетом и избежать применения к нему мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений.

ИА «Орелград»