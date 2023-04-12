Эксперты проверили качество лекарств из орловских аптек

12.4.2023 | 8:00 Медицина, Новости

Регион посетила передвижная экспресс-лаборатория из соседнего Курска.

В Орловской области в течение двух апрельских дней работал специальный автомобиль, а именно экспресс-лаборатория Курского филиала ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения». Об этом сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области. Как пояснили в ведомстве, лаборатория на колесах прибыла в наш регион для проведения контроля качества лекарственных средств.

Для этого применялся так называемый неразрушающий инструментальный экспресс-метод «БИК Спектрометрия». В общей сложности экспертами был произведен отбор 108 образцов (145 упаковок) лекарственных препаратов в двух орловских аптечных организациях различных форм собственности. В ТО Росздравнадзора заверили, что все образцы успешно прошли испытания, по итогам которых были приняты решения о соответствии их качества установленным требованиям.

К слову, ранее сотрудники Территориального органа Росздравнадзора по Орловской области совместно с Мценской межрайонной прокуратурой посетили Ядринский Фельдшерско-акушерский пункт. Целью визита была проверка организации оказания медицинской помощи населению Мценского района.

«В ходе проверки были выявлены нарушения, принято решение объявить БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — уточнили в ТО Росздравнадзора.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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