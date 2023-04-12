Орловца предложили купить арестованные квартиры и машины

Приобрести арестованное имущество можно на электронных площадках.

Управление ФССП России по Орловской области в очередной раз напомнило жителям региона о том, что они могут приобрести арестованное у должников имущество на электронных площадках. Ближайшие торги состоятся 26 апреля 2023 года в 11.00. На аукцион будет выставлено заложенное и незаложенное имущество на общую сумму более 27 миллионов рублей, в том числе семь автотранспортных средств, гараж и две квартиры. Дата окончания приема заявок – 24 апреля в 15.00. Ознакомиться с порядком проведения торгов и порядком участия в торгах можно на сайте ООО «ВЭТП».

«В целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов судебными приставами-исполнителями Орловской области применяются предусмотренные меры, в том числе по обращению взыскания на имущество должников, — уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП. — Арестованное имущество должников в установленном порядке оценивается и передается на реализацию в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях и привлеченную для проведения торгов поверенную организацию — ООО «ГК «Кварта»».

Заключить сделку по покупке как движимого, так и недвижимого имущества на торгах можно дистанционно. Для этого необходимо принять участие в соответствующих электронных торгах. Торги проводятся на вышеуказанной электронной площадке ВЭТП.

Согласно официальным данным, в 2022 году в ходе проведения исполнительных действий судебными приставами Орловской области в рамках 3498 исполнительных производств были составлены акты о наложении ареста (описи имущества). Это на 585 исполнительных производств, или на 20 процентов больше, чем за предшествующий год. В целом в течение прошлого года в торгующей организации на реализации находилось имущество орловских должников на общую сумму 452,15 миллиона рублей.

Выручка от принудительной реализации составила 37,22 миллиона. Кроме того, взыскателям в счет погашения задолженности по исполнительным документам было передано нереализованное имущество на общую сумму 35,04 миллиона рублей. Приставы отмечают, что арест и реализация имущества должников является действенной мерой взыскания задолженности, а также принуждения должников к ее уплате.

ИА «Орелград»