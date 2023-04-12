Орловский сенатор встретился с Гагариным за год до смерти

12.4.2023 | 13:00 Новости, Общество

По словам Владимира Круглого, встреча произошла в «Артеке».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Тогда, в июне 1967-го года, нынешний представитель Орловской области в Совете Федерации, известный врач-педиатр, детский онколог и хирург, был 12-летним подростком и отдыхал в самом передовом пионерском лагере СССР. Гагарин, находившийся в «Артеке», возвращался с пляжа и остановился, чтобы пообщаться с группой примерно из 30 детей.

Портал «Орловские новости» цитирует Круглого: «Встреча продолжалась больше часа, как жаль, что не было возможности сделать фотографии, не говоря уже о видеозаписи. Помню, что я сидел буквально в нескольких метрах от Гагарина и изо всех сил старался запомнить каждое его слово. Потом на стадионе, где присутствовало много тысяч ребят, Юрий Гагарин появился на трибуне, и это было что-то необыкновенное, я никогда не видел такого искреннего ликования, такой искренней любви буквально всех, независимо от возраста и пола».

Как вспоминает сенатор, во время встречи «в узком кругу» Гагарин, в основном, рассказывал не о космосе, а об испытаниях новых самолётов.

Согласно официальным данным, Гагарин действительно был в «Артеке» именно в июне 1967-го года. Это был его последний визит в знаменитый пионерский лагерь. Первый космонавт помогал создавать космическую выставку во дворце Суук-Су (будущий Музей космоса). В марте следующего года Юрий Гагарин погиб.

ИА «Орёлград»

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