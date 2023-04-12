Орловский водитель-трудоголик «отбился» от ГИБДД в суде

Районный суд отменил решение дорожной инспекции.

ГИБДД привлекло орловчанина к ответственности за переработки. Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, в течении двух дней водитель грузовика превышал предельное время управления транспортным средством (9 часов). В первом случае превышение составило около двух с половиной часов, во втором случае – около получаса.

Однако водитель не согласился с таким решением и обжаловал его в райсуде. Инстанция встала на его сторону.

В решении суда указывается, что, согласно нормам Минтранса РФ, «допускается увеличение времени работы до 12 часов в целях следования к месту стоянки или прибытия, но не более 2 раз в неделю». Следовательно, закон не был нарушен.

ИА «Орёлград»