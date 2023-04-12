В Орле ещё одну школу на 1225 мест построит «Техспецкомплект»

12.4.2023 | 15:57 Новости, Образование, Общество

Организация станет генподрядчиком у победителя аукциона.

Строительство школы на Зеленина. Фото пресс-службы администрации Орла.

Торги выиграл их единственный участник — московское ООО «Управление капитального строительства». Стоимость контракта составит около 1,2 миллиарда рублей. Объект нужно будет сдать до 24 декабря 2024 года.

Школу, которая станет одной из самых вместительных в области, планируется построить в Северном районе на улице Родзевича-Белевича.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в департаменте дорожного хозяйства Орловской области, генеральным подрядчиком станет ООО «Техспецкомплект». В данный момент эта компания занимается строительством аналогичной школы в Зареченском микрорайоне, на улице Зеленина. Согласно последним заявлениям чиновникам, её должны сдать до 30 мая текущего года. В новую школу уже набирают сотрудников.

С ООО «Управление капитального строительства» заключён крупный контракт на строительство футбольного манежа стадиона имени Ленина. Этот объект запланирован к сдаче до 7 декабря текущего года.

ИА «Орёлград»

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