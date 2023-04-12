В Орле на Пасху городские автобусы изменят маршруты

12.4.2023 | 15:24 Новости, Общество

Как обычно, их продлят до кладбищ.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Однако, это касается только мест захоронений, находящихся рядом с городской чертой.

«Продлённый режим» будет действовать непосредственно в день главного православного праздника, 16 апреля, с 8 до 15 часов. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, до Наугорского (Новодевичьего) кладбища будут курсировать автобусы №8, №14, №27, №47 и №48. До Лужковского кладбища продлят маршруты №1, №22 и №59.

Это позволит верующим орловчанам соблюсти обычаи и посетить в знаменательный день могилы родных и близких.

ИА «Орёлград»

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