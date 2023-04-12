В Орле рядом с ТЦ «ГРИНН» произошёл пожар

Возгорание случилось на парковке.

По предварительным данным, сначала загорелся валявшийся здесь мусор. После этого пламя перекинулось на большой забор, расположенный рядом с парковкой торгового центра. В итоге достаточно быстро воспламенились сразу несколько секций строения.

Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН», который располагается на Кромском шоссе, 4, уже несколько десятилетий является мощной городской «точкой притяжения». Здесь находится не только масштабный торговый центр, но и концертный зал высокого уровня, помещения спортивного назначения, гостиница и многое другое.

ИА «Орёлград»