За сутки 15 орловчан оштрафовали за поджоги травы

12.4.2023 | 10:30 Новости, Происшествия

В каждом случае штраф составил 5 тысяч рублей.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Также в отношении ещё 27 граждан вынесены административные предупреждения.

Всего с начала этого года на территории Орловской области подтвердилась информация о возгораниях в 164 термических точках. По каждому из них проведены или проводятся административные расследования.

На минувшей неделе в Орле поджоги травы стали причиной серьёзного пожара в районе аэропорта. Последствия этого ЧП ликвидировали несколько часов. Огонь и дым были хорошо видны из разных частей города.

ИА «Орелград»

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