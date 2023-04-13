Клычков отчитал гендиректора «Зелёной рощи»

Губернатор потребовал разобраться с «мусорными» проблемами.
Тема в очередной раз всплыла во время последнего прямого эфира Клычкова в социальных сетях.
Зрители начали активно оставлять в комментариях жалобы на различные проблемы, связанные с вывозом мусора. Губернатор присоединился к недовольным и рассказал, что сам собрал 15 фотографий с подобными нарушениями и направил в «Зелёную рощу».
«У нас есть ряд проблемных моментов, с которыми необходимо разобраться. Не буду говорить подробно, но мы готовим ряд изменений системных, которые коснутся ряда районов», – сообщил Клычков.
Также губернатор обратился к генеральному директору УК Александру Муромскому. Клычков объявил, что если ситуация не исправится, то ему самому придётся выходить в прямой эфир и общаться с орловчанами.
«Вот сегодня вы кумир всех подписчиков. Наводите порядок, или это всё закончится для вас плохо», — заключил губернатор.
ИА «Орелград»