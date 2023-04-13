Областные депутаты не приняли отчёт главы «Орёлтрассигнала»

13.4.2023 | 14:16 Новости, Экономика

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Выступление состоялось на комитете по бюджету, налогам и финансам.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов, в адрес Егора Залыгина прозвучало немало критики.

Основные претензии были связаны с финансовой отчётностью. Председатель комитета Сергей Потёмкин напомнил: ««Орёлтранссигнал» является отдельным хозяйствующим субъектом, на который мы тратим бюджетные средства. В минувшем году из бюджета было выделено 212 миллионов рублей. Хотелось бы понять эффективность работы вашего предприятия: доходы, расходы, освоение».

Однако чёткого ответа депутаты так и не добились. Залыгин объяснил, что прибыль, которую приносит предприятие – это доходы бюджета от штрафов за нарушения ПДД. «В 2022 году вынесено решений о штрафах на сумму 428 миллионов рублей. Сколько конкретно оплачено, сказать не могу, так как администратором денежных средств выступает ГИБДД»», — пояснил он.

Также высказалась заместитель начальника «Орёлтранссигнала» Юлия Голянова. Она пояснила, что расходы на обеспечение системы, оплату почтовых расходов, услуги связи составили около 130 миллионов рублей.

ИА «Орёлград»

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