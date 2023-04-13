Орловцам предлагают переехать в Мурманскую область

О вакансиях на севере страны расскажут в центре занятости населения в Мценске Орловской области.

Так, встреча с представителями воинской части города Заозерска состоится в Центре занятости населения Мценска и Мценского района. Уточняется, что в воинской части есть достаточно вакансий. Предлагается трудоустройство в состав военизированной охраны, а также в качестве водителя, инспектора по охране труда, начальника и инженера КЭС, оператора видеофиксации, техника, сварщика и на другие должности.

Соискателям предлагается официальное трудоустройство, полный соцпакет, а также оплата проезда в отпуск для работника и его семьи. Заявлены в том числе хорошая зарплата и возможность дополнительного заработка.

Кроме того, открыт набор мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на военную службу по контракту в воинские части материально-технического обеспечения Северного флота.

Прием претендентов на трудоустройство в Мурманской области состоится 20 апреля в Центре занятости населения Мценска и Мценского района по адресу: улица Кузьмина, 1. Начало в 09.00. Вопросы можно задать по телефонам: 89113350180, 89212886506, 88155669135, сообщает Администрация города Мценска.

ИА «Орелград»