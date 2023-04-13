Орловцы почти перестали лично отчитываться перед налоговой

Налогоплательщики региона предпочитают электронный способ взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, за первый квартал текущего года в это ведомство почти 90 процентов отчетности поступило в электронном виде. Это говорит о том, что все большее количество орловцев переходит на дистанционные формы взаимодействия с налоговиками, отказываясь от более привычной и традиционной формы личного общения. Впрочем, интерактивные сервисы помогают экономить силы и время, поэтому их удобство и оценивает все большее число налогоплательщиков.

«Взаимодействовать с налоговым органом онлайн помогают личные кабинеты на сайте ФНС России, сервис «Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности» или телекоммуникационные каналы связи, — говорят в областной налоговой службе. — Среди представителей бизнеса пользуется спросом интернет-сервис «Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности», который предоставляет возможность бесплатно направить отчетность в налоговый орган в электронной форме».

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо совершить несколько последовательных шагов. Прежде всего, надо получить идентификатор и зарегистрировать сертификат электронной подписи посредством сервиса «Сервис получения идентификатора абонента». Затем следует сформировать контейнер с отчетностью в программном обеспечении «Налогоплательщик ЮЛ», установить сертификат открытого ключа подписи и установить корневой сертификат Удостоверяющего центра Федерального казначейства и список отозванных сертификатов.

ИА «Орелград»