Послом гостеприимства в Орловской области стала Евгения Солоухина

Ей выпала честь развивать орловские туристические сообщества.

Руководитель Волонтёров культуры Орловской области Евгения Солоухина ближайший год будет представлять регион в качестве посла гостеприимства. Она получила почетную роль по итогам туристического конкурса «Мастера гостеприимства». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Евгения Солоухина стала одной из 110 послов гостеприимства.

Руководителю Волонтёров культуры Орловской области в новом качестве предстоит развивать региональные туристические сообщества, содействовать развитию туристической привлекательности области, а также вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.

— Послы гостеприимства стали людьми, на которых равняются коллеги, к которым прислушиваются эксперты отрасли. Хотел бы искренне поблагодарить каждого участника программы за активную работу и вклад в развитие индустрии, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Добавим, что Евгения Солоухина работает в сфере культуры с 2011 года. Она занимается организацией международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, делая акцент в этих мероприятиях на событийном туризме. В качестве руководителя Волонтеров культуры Орловской области Евгения реализовала со своей командой проект «Сказочная экскурсия с Дедушкой Морозом». В планах еще один проект — «Культурное лето в Орловской области».

Новоизбранный посол гостеприимства уверена, что культура и туризм – это две составляющих правильного развития региона и что культура Орловской области должна стать точкой притяжения гостей из всех регионов.

ИА «Орелград»