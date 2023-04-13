В Ливенском районе снова напали на «часовню на крови»

Она построена на месте массовых захоронений.

Об инциденте сообщает «Уездный город Ливны», ссылаясь на атамана ливенских казаков Андрея Басенкова. Неизвестные разбили мраморную доску с именами погибших, а также испортили площадку перед часовней – здесь остались глубокие следы от колёс внедорожника и трактора. Возможно, хулиганы устраивали здесь импровизированные гонки, причём недавно, уже после зимы.

В урочище Липовчик в 1937 и 1938 годах были захоронены около 400 человек – из числа репрессированных и расстрелянных. Все они были посмертно реабилитированы в 1990-е годы.

Часовню во имя новомучеников и исповедников российских начали строить в 2017. Ранее она уже подвергалась нападениям вандалов.

ИА «Орёлград»