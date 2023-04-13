В Ливенском районе снова напали на «часовню на крови»

13.4.2023 | 13:30 Новости, Происшествия

Она построена на месте массовых захоронений.

Фото: «Уездный город Ливны» / Андрей Басенков

Об инциденте сообщает «Уездный город Ливны», ссылаясь на атамана ливенских казаков Андрея Басенкова. Неизвестные разбили мраморную доску с именами погибших, а также испортили площадку перед часовней – здесь остались глубокие следы от колёс внедорожника и трактора. Возможно, хулиганы устраивали здесь импровизированные гонки, причём недавно, уже после зимы.

В урочище Липовчик в 1937 и 1938 годах были захоронены около 400 человек – из числа репрессированных и расстрелянных. Все они были посмертно реабилитированы в 1990-е годы.

Часовню во имя новомучеников и исповедников российских начали строить в 2017. Ранее она уже подвергалась нападениям вандалов.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования