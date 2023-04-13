В Орле мошенники стали маскироваться под Роспотребнадзор

Аферисты выманивают деньги под видом помощи бойцам СВО.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области заявило о новых случаях мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих этого ведомства. Сообщается, что в государственные и коммерческие организации не только Орловской области, но и других регионов поступают звонки от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора. В связи с этим орловцев просят проявлять бдительность.

«Мошенники предлагают перевести денежные средства для формирования гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на банковские счета, либо передать наличными, — сообщает Роспотребнадзор. — В случае поступления подобных обращений просим незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области».

Тем временем в Орле члены межведомственной рабочей группы провели встречу обсудили реализацию «Дорожной карты по профилактике нелегальной деятельности и мошенничества на финансовом рынке Орловской области в первом квартале 2023 года». В мероприятии приняли участие представители антимонопольного органа, региональных управлений Роспотребнадзора, ФНС и МВД России. С докладом выступила заместитель руководителя Орловского УФАС России Елена Гришунова.

«В своем выступлении она осветила работу антимонопольного органа в сфере контроля рекламы на рынке финансовых услуг за первый квартал 2023 года, привела примеры рассмотренных дел, а также рассказала о принятых Управлением мерах к финансовым организациям, размещающим и распространяющим рекламу финансовых услуг с нарушениями требований Федерального закона «О рекламе», — сообщает пресс-служба Орловского УФАС. — По итогам совещания членами рабочей группы работа в рамках реализации «дорожной карты» в первом квартале 2023 года была признана в целом удовлетворительной».

Членам межведомственной рабочей группы было рекомендовано при получении информации от граждан о предоставлении финансовых услуг возможными нелегальными участниками направлять указанные сведения в орловское отделение Банка России, а также в рамах своей компетенции применять меры реагирования в случаях выявления правонарушений на региональном рынке финансовых услуг.

ИА «Орелград»