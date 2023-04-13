В Орле может появиться свой сквер Шипунова

Этот вопрос решают городские власти.

Как рассказали в администрации Орла, предварительное положительное решение уже приняла городская комиссия по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства. Предложение направлено в горсовет. Окончательное «да» или «нет» скажут депутаты на очередном заседании, которое состоится 28 апреля.

Название «сквер академика А. Г. Шипунова» хотят присвоить территории, расположенной у здания по адресу Наугорское шоссе, 40. Здесь находится завод «Научприбор», а также один из корпусов Орловского государственного университета.

Кстати, один сквер Шипунова на Орловщине уже есть — в Ливнах, на его малой родине.

Аркадий Шипунов (1927-2013), уроженец Орловской области, являлся одним из крупнейших отечественных конструкторов оружия. Орловчанин был отмечен госпремиями СССР (три раза) и РФ (два раза), а также многими другими наградами.

Также комиссия предложила создать в Орле площадь имени Генерала Маркела Попова (1904-1969), который командовал войсками в ходе Орловской наступательной операции Великой Отечественной войны, и сквер имени исследователя Арктики Владимира Русанова (1875-1913). Решения по этим вопросам тоже будут приняты в апреле.

Площадь Попова может появиться перед зданием администрации Заводского района Орла (на 1-й Посадской, 14), сквер Русанова – рядом с музеем его имени. Сейчас эти территории не имеют собственных названий.

ИА «Орёлград»