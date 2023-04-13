В Орле начался сезон мотоаварий

За сутки зарегистрировано несколько похожих ДТП.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, в День космонавтики произошло две аварии с участием мотоциклистов.

Одна из них случилась в 21:45 на перекрёстке улиц Комсомольской, 2-й Посадской и Розы Люксембург (у бывшего магазина «Москва»). Женщина-водитель на «Шевроле Кобальт» столкнулась с мотоциклом «Сузуки», ехавшим навстречу. Водитель мотоцикла, мужчина 2002-го года рождения, получил повреждения и был госпитализирован.

Также в 15:25 на 21-м километре трассы «Орёл – Брянск – Смоленск» «Ваз 21093» столкнулся с мотоциклом «Авантис». Машина выезжала с прилегающей территории. Мотоциклиста (1988-го года рождения) также пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Всего за последние сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, в которых пострадали пять человек.

ИА «Орёлград»