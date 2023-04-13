В Орле начался сезон мотоаварий

13.4.2023 | 13:12 Важное, Новости, Происшествия

За сутки зарегистрировано несколько похожих ДТП.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, в День космонавтики произошло две аварии с участием мотоциклистов.

Одна из них случилась в 21:45 на перекрёстке улиц Комсомольской, 2-й Посадской и Розы Люксембург (у бывшего магазина «Москва»). Женщина-водитель на «Шевроле Кобальт» столкнулась с мотоциклом «Сузуки», ехавшим навстречу. Водитель мотоцикла, мужчина 2002-го года рождения, получил повреждения и был госпитализирован.

Также в 15:25 на 21-м километре трассы «Орёл – Брянск – Смоленск» «Ваз 21093» столкнулся с мотоциклом «Авантис». Машина выезжала с прилегающей территории. Мотоциклиста (1988-го года рождения) также пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Всего за последние сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, в которых пострадали пять человек.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования