В Орле у злостных нарушителей ПДД начали изымать автомобили

13.4.2023 | 15:37 Закон и порядок, Новости

В апреле новая норма применялась четырежды.

Три таких решения вынес Заводской районный суд Орла, ещё одно – Северный районный суд. Во всех случаях речь шла о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии (во второй или в третий разы).

В итоге подсудимые, признанные виновными, не только получили основное наказание, но и лишились своих машин. Их обратили в собственность государства.

Законодательная норма, вводящая этот вид наказания, начала действовать в июле минувшего года. Она не является обязательной и используется только на усмотрение суда. Если водитель, повторно уличённый в нетрезвой езде, управлял не своим, а чужим автомобилем (по доверенности), автомобиль не конфискуется.

ИА «Орёлград»

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