В Орловской области усилят пригородное ЖД-сообщение

13.4.2023 | 11:31 Новости, Общество

Орёл и Мценск свяжут дополнительные электрички.

Фото: dzvr.ru

Два дополнительных электропоезда будут курсировать между этими населёнными пунктами в период с 29 апреля по 24 сентября. Причина – традиционное сезонное увеличение пассажиропотока.

Как сообщает РЖД, новые электрички будут ходить в дневное время. Поезд «Орёл – Мценск» (№6324) будет отправляться в 13:32 и прибывать в 14:35. Обратный поезд «Мценск — Орёл» (№6323) «стартует» в 15:24 и «финиширует» в 16:28.

Приобрести билеты на эти электрички можно в кассах вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования