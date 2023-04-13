В Орловской области усилят пригородное ЖД-сообщение

Орёл и Мценск свяжут дополнительные электрички.

Два дополнительных электропоезда будут курсировать между этими населёнными пунктами в период с 29 апреля по 24 сентября. Причина – традиционное сезонное увеличение пассажиропотока.

Как сообщает РЖД, новые электрички будут ходить в дневное время. Поезд «Орёл – Мценск» (№6324) будет отправляться в 13:32 и прибывать в 14:35. Обратный поезд «Мценск — Орёл» (№6323) «стартует» в 15:24 и «финиширует» в 16:28.

Приобрести билеты на эти электрички можно в кассах вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ИА «Орёлград»