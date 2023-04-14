Бетонные ограждения на Наугорском шоссе снесут

Мэр Юрий Парахин распорядился о демонтаже самовольных ограждений.

Администрация города Орла в лице мэра Юрий Парахина распорядилась о демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов. Речь в постановлении идет о бетонных и металлических ограждениях в кадастровом квартале 57:25:0010148 по Наугорскому шоссе в городе Орле. Решение принято в соответствии с протоколом комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов.

Произвести демонтаж мэр поручил муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Этому же предприятию поручено обеспечить временное хранение демонтированных объектов и выполнить благоустройство освобожденных земельных участков, включающее в себя: очистку территории от строительного и бытового мусора, планировку участка, подсыпку плодородного слоя почвы и посев многолетних трав.

Кстати, Юрий Парахин также внес изменения в «Порядок выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла». Дело в том, что раньше сносом занималось муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Однако теперь его нет, этому функции по сносу самовольных построек, в том числе и гаражей, мэр Парахин официально делегировал МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Порядок выявления и демонтажа самовольных нестационарных объектов действует в Орле с 2015 года. Согласно ему, демонтажу подлежат объекты, размещенные или смонтированные на землях, не отведенных для этих целей в установленном порядке. Также сносятся объекты, установленные или эксплуатируемые без правовых оснований на их размещение. Под действие документа подпадают и объекты, не демонтированные в установленный срок по окончании права пользования, в том числе в связи с прекращением действия договора на их размещение.

«К демонтажу объектов относятся мероприятия по отключению их от сетей инженерно-технического обеспечения, перемещение и хранение на специально отведенную территорию для временного хранения с сохранением за владельцем права собственности на объекты», — говорится в документе.

Сбор информации о наличии самовольных построек возложен на территориальные районные управления администрации города.

Сведения чиновникам разрешено добывать разными способами. Это могут быть, например, сигналы от граждан. Также информацию разрешено собирать путем проведения совместных с представителями УМВД России по городу Орлу рейдов. Кроме того, чиновники районных администраций вправе делать запросы в различные государственные орган, в том числе в районные отделы полиции, УФСИН и УФНС. Собранные сведения передаются на рассмотрение городской комиссии по решению вопросов о демонтаже и переносе самовольно установленных нестационарных объектов, которая выдает свое заключение. Окончательное слово о сносе или переносе объектов остается за мэром.

ИА «Орелград»