Число самозанятых в Орловской области превысило 22 тысячи человек

Новый вид налогообложения продолжает набирать популярность.

В Орловской области по состоянию на 1 марта 2023 года количество налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», превысило 22 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве подсчитали, что свыше 21 тысячи самозанятых – это физические лица, то есть простые граждане. Также относительно новый спецналог на Орловщине применяют более одной тысячи индивидуальных предпринимателей и 36 граждан ЕАЭС.

«Напомним, что применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовому договору, — говорят в областной налоговой службе. — Максимальный годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей».

Институт самозанятости в России был введен, по сути, для того, чтобы вывести из тени большое количество граждан, которые ведут небольшой бизнес, в том числе для подработки. Это выгодно и государству, которое получило дополнительные вливания в бюджет, и самим гражданам, так как они получили возможность узаконить свою деятельность и тем самым избежать возможных неприятностей.

Кстати, Управление ФНС России по Орловской области отмечает, что 72 процента от числа зарегистрированных плательщиков региона, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», регулярно фиксируют свой доход и оплачивают исчисленный программой налог. Это говорит о высокой степени дисциплинированности самозанятых граждан и о том, что подобная деятельность в правовых рамках действительно является выгодной.

«Налогоплательщики, которые хотят перейти на специальный налоговый режим, обязаны встать на учет в налоговом органе, — уточнили в налоговой службе. — Для этого достаточно самостоятельно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете на сайте ФНС России. С их помощью самозанятый может вести учет доходов, фиксировать продажу товаров (работ, услуг), формировать и отправлять чеки покупателям, а также отслеживать статистику по продажам. Уплата налога осуществляется ежемесячно не позднее 25-го числа месяца. Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России».

ИА «Орелград»