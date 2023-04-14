Губернатор Орловской области утвердил «дорожную карту» трудоустройства

В регионе проведут этап всероссийской ярмарки «Работа в России. Время возможностей».

Губернатор Андрей Клычков утвердил «дорожную карту» по подготовке и проведению в Орловской области всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Интересно, что документ был подписан 12 апреля, при этом значительная часть мероприятий, предусмотренных им, должна была быть исполнена до 11 апреля. Впрочем, план прочих мероприятий рассчитан на несколько месяцев. Также губернатор распорядился создать оргкомитет, возглавила который Ирина Гаврилина, руководитель регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Организационному комитету поручено в срок до 1 июля 2023 года обеспечить проведение в Орловской области всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Реализация основных мероприятий намечена на апрель-июнь. Так, в Орловской области пройдут профтуры на предприятия, которые примут участие во всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей».

Будут организованы «круглые столы» с работодателями и представителями образовательных организаций, а также мастер-классы по наиболее востребованным профессиям. Также будет организован предварительный отбор участников собеседований, включая массовые отборы, отбор вакансий в соответствии с установленными критериями и размещение вакансий на портале «Работа в России». Запланированы и другие мероприятия.

Как пояснили в департаменте, орловцев ждут собеседования с крупнейшими работодателями, альбомы вакансий для самостоятельного обзора предложений работодателей, видеопрезентации свободных рабочих мест, возможность проконсультироваться со специалистами в сфере подбора персонала, получить советы профконсультантов, поучаствовать в мастер-классах. Желающие открыть собственное дело смогут побеседовать с успешными предпринимателями. Подростки получат информацию о подработке в свободное от учебы время.

«Ярмарки вакансий – давно зарекомендовавший свою эффективность мостик от работодателя к соискателю, которых они собирают на единой площадке, — говорит начальник областного управления труда и занятости Александр Сотников. – Помимо того, ярмарки трудоустройства – это способ получить наглядную информацию о ситуации на рынке труда, работе предпринимателей, который может стать стартовой площадкой для принятия решения кардинально изменить свою жизнь – открыть собственное дело или обучиться новой профессии, которая будет востребована и поможет трудоустроиться».

ИА «Орелград»