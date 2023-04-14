Нарушения на миллионы нашли при субсидировании орловского АПК

КСП представила отчет о результатах проверки мер поддержки аграриев.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования субсидий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Речь идет о деньгах, выделенных в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент сельского хозяйства.

Как сообщает КСП, было выявлено 10 случаев предоставления департаментом сельхозтоваропроизводителям субсидий с нарушениями. Деньги выделялись аграриям на возмещение части их затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Нарушения привели к неправомерному перечислению субсидий за счет средств областного бюджета в 2021 году по девяти кредитным договорам на общую сумму 15,51 миллиона рублей, в 2022 году — по одному кредитному договору на сумму 3,794 миллиона рублей.

Так, в ходе проверки было выявлено нарушение условий предоставления субсидий. Например, при неисполненном заемщиком обязательстве по погашению основного долга ему была произведена выплата на возмещение части затрат на уплату процентов в 2022 году по семи кредитным договорам на общую сумму 6,58 миллиона рублей. Причем из федерального бюджета из указанной суммы было выделено 5,254 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета – 1,325 миллиона.

Проверкой были установлены и другие недостатки, в том числе нарушения соблюдения сроков размещения информации о получателях субсидий в государственной специализированной информационной системе. По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»