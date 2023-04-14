Орловцам доначислили 50 миллионов рублей налогов

Орловские налоговики обнародовали итоги контрольно-аналитической работы.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в первом квартале 2023 года в рамках проведения контрольно-аналитической работы сотрудниками ведомства было проверено более 5,8 тысячи деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС). В 268 случаях были выявлены нарушения. По итогам проведенных камеральных налоговых проверок деклараций по НДС сумма доначислений в федеральный бюджет составила более 50 миллионов рублей.

В налоговой службе говорят, что некоторые нарушения являются типичными и наиболее распространенными. К таковым, например, в ведомстве относят случаи занижение налогоплательщиками налогооблагаемой базы, неправомерное заявление налоговых вычетов, а также использование в «цепочке» поставщиков так называемых рисковых контрагентов. В связи с этим налоговая служба дала налогоплательщикам ряд полезных рекомендаций, которые помогут избежать подобных ошибок в будущем.

«Федеральная налоговая служба рекомендует использовать программное обеспечение — «Налогоплательщик ЮЛ», предназначенное для автоматизации процесса подготовки документов налоговой и бухгалтерской отчетности, — сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС. — Скачать его можно на сайте ФНС России в разделе «Программные средства». Программа позволяет не только создать декларацию, но и выявить ошибки при ее заполнении».

Кроме того, как говорят в областной налоговой службе, помочь в выборе добросовестного контрагента может интернет-сервис «Проверь себя и контрагента». Он позволяет получить комплексную оценку о налогоплательщике: информацию из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из Реестра дисквалифицированных лиц, а также сведения о налоговых правонарушениях организации с указанием общей суммы штрафа, о суммах недоимки и о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ИА «Орелград»